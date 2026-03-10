PSG : Fabian Ruiz a déjà choisi son prochain club

À 29 ans, Fabian Ruiz est l’un des éléments importants du PSG de Luis Enrique. Absent depuis quelques semaines en raison d’une blessure, l’Espagnol, qui aurait prolongé seront RMC Sport et qui donnerait sa priorité à la sélection espagnole cette saison plutôt qu’à son club, a déjà un plan pour la suite de sa carrière. C’est ce qu’a révélé son agent, Loren del Pino, dans un entretien accordé à Libre y Directo. Ses propos sont relayés par Estadio Deportivo.

La suite après cette publicité

« L’avenir de Fabian inclut toujours un retour au Betis. De plus, il est clair que s’il revient, ce ne sera pas à 38 ans, mais quelques années plus tôt (…) Le connaissant, il ne publiera pas de messages, ni n’utilisera les réseaux sociaux pour se rendre désirable. Le moment venu, cela se produira.» Une grande annonce de la part du représentant de l’Espagnol. Un joueur qui avait d’ailleurs déjà évoqué un retour au Betis lors de la trêve internationale de novembre dernier. « Je ne le cache pas, je suis supporter du Betis. C’est un vrai bonheur pour moi. J’ai toujours dit que j’aimerais revenir un jour. Je ne sais pas quand, mais j’ai toujours dit que je voulais finir ma carrière chez moi, avec mon équipe. Espérons que ce soit possible.» Affaire à suivre…

Vibrez devant le choc PSG - CHELSEA ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.