RC Lens : Matthieu Udol pousse un coup de gueule

Le Racing Club de Lens n’en finit plus de trébucher loin de Bollaert. Après le 3-3 concédé à Brest la semaine passée, les Artésiens ont une nouvelle fois laissé filer deux points à l’extérieur, accrochés en toute fin de partie par Nice (1-1). Un résultat qui fait mal, d’autant que le PSG, tenu en échec par Lorient dans le même temps, offrait une fenêtre en or pour se rapprocher de la première place. Lens n’en a pas profité, et l’addition est lourde à plusieurs titres. Après la rencontre, Matthieu Udol n’a pas caché son immense amertume face à cette belle occasion ratée au micro de Ligue 1+ :

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«On va rentrer avec un point ce soir, c’est très frustrant. On avait à cœur de gagner pour déjà se rattraper de la semaine passée, et aussi valider la Ligue des champions. Il va falloir repousser ça encore d’une semaine selon les résultats de demain. On avait plusieurs objectifs ce soir : à la fois se rapprocher après le petit faux pas du PSG cet après-midi, mais aussi marquer le coup contre un adversaire qu’on va rencontrer dans quelques semaines en finale de Coupe de France, et également distancer nos concurrents derrière. Au final, ce sont plusieurs objectifs ratés ce soir. C’est frustrant. Il va falloir apprendre encore une fois de ce match-là pour continuer à avancer.» Le billet pour la Ligue des champions devra donc attendre encore pour les Sang et Or.