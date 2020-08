Ligue des Champions : Lothar Matthäus voit le Bayern largement supérieur au Barça

Alors que le Final 8 de la Ligue des Champions va démarrer ce mercredi par le match entre l'Atalanta et le PSG, l'affiche de ces quarts de finale sera sûrement le choc entre le Barça et le Bayern. Les Catalans ont éliminé le Napoli et les Bavarois se sont facilement défaits de Chelsea (7-1 sur l'ensemble des deux matchs). Dans le jeu, les Allemands impressionnent, les Espagnols déçoivent.

Et la confiance règne dans le camp du Bayern, à l'image de Lothar Matthäus. Au micro de Sky, la légende du club se méfie des Blaugranas mais estime son équipe largement supérieure : « naturellement, Barcelone a la qualité pour tirer le meilleur d'elle-même dans un match. Mais je pense que le Bayern devrait faire beaucoup d'erreurs et faire beaucoup de mauvaises choses pour perdre contre ce Barcelone ». En tout cas, la confrontation risque de valoir le coup.