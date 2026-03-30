Chelsea : Cole Palmer serait prêt à rejoindre Manchester United cet été

L’avenir de Cole Palmer à Chelsea s’assombrit. Selon The Sun, le milieu offensif anglais serait de plus en plus frustré par sa situation chez les Blues et envisagerait un départ dès cet été. En cause notamment, un changement tactique qui limiterait son influence sur le jeu, mais aussi l’absence de Nicolas Jackson, dont les déplacements facilitaient son expression offensive la saison passée. Moins performant et freiné par des pépins physiques, Palmer traverse une saison plus compliquée, dans un contexte collectif délicat pour Chelsea : actuellement 6e de Premier League.

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Plusieurs cadors européens surveillent de près l’évolution de sa situation, à l’image de Manchester United, du Real Madrid et du Bayern Munich. Formé à Manchester City, le joueur ne serait pas insensible à l’idée d’un retour dans la ville de Manchester, mais à United cette fois. Toutefois, la longueur de son contrat et son statut de pièce maîtresse à Chelsea rendent un départ complexe à court terme. Une éventuelle non-qualification pour la Ligue des Champions pourrait néanmoins redistribuer les cartes et fragiliser un peu plus son avenir à Londres. Affaire à suivre.