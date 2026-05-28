LdC : le PSG va encore toucher un énorme pactole

Qualifié une nouvelle fois en finale de la Ligue des champions, le PSG a l’occasion de faire le back-to-back et soulever une nouvelle fois la Coupe aux grandes oreilles. Et comme la saison dernière, le parcours glorieux de l’équipe de Luis Enrique a rapporté une somme colossale. Au total, le club de la capitale a déjà assuré un revenu total 139,4 M€.

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Dans le détail, le PSG a notamment touché environ 34 millions de droits TV, 11 millions de l’UEFA pour le coefficient du PSG, 18,6 de primes de participation, 18,4 millions pour les performances et 57 millions pour le parcours jusqu’en finale. Selon L’Equipe, le montant touché par le PSG est supérieur à l’ensemble des droits TV nets que devraient se partager en France les 18 clubs de Ligue 1 cette saison. Le quotidien français explique que sans même gagner la finale, le PSG a déjà généré une somme supérieure aux budgets cumulés du Havre, d’Angers, de Brest et d’Auxerre de la part de l’UEFA.