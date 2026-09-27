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Ballon d’Or

Équipe de France : Rayan Cherki ne pense pas au Ballon d’Or

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Rayan Cherki @Maxppp

Ces dernières semaines, les débats sur le Ballon d’Or ont fait parler presque tous les jours. Alors que les candidats naturels pour remporter l’édition 2026 se sont tous exprimés, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal ont défrayé la chronique tour à tour après leurs déclarations plus ou moins offensives pour faire basculer le vote de leur côté. Ce dimanche, Rayan Cherki a pris tout le monde à contre-pied.

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Alors qu’il n’a pas été nommé parmi les 30 finalistes de cette année, le virtuose de Manchester City a été interrogé par Téléfoot sur ses rêves de Ballon d’Or à l’avenir. Pour le moment, Cherki a des rêves plus nobles : « si je rêve du Ballon d’Or ? Pas maintenant… Je suis un joueur qui aime le football. Je ne suis pas là pour faire des calculs ou pour faire de la politique. Je suis vraiment là pour être moi-même. »

Pub. le - MAJ le
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