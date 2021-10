PSG : Angel Di Maria donne des nouvelles de Lionel Messi

Auteur d'une belle performance au Parc des Princes, Angel Di Maria a permis au Paris Saint-Germain de remporter la victoire et de renverser la rencontre face au LOSC (2-1). «Je suis très heureux de la victoire, c'était difficile, mais le plus important, c'est la victoire, la joie des supporters, c'est ça qui est fondamentale. Je joue là où on me dit de jouer, je peux jouer à l'intérieur, à l'extérieur, j'aime jouer quelle que soit ma position», a-t-il indiqué au micro de Prime Vidéo.

Alors que Lionel Messi, déjà incertain avant la rencontre, est sorti du terrain à la mi-temps et remplacé par Mauro Icardi. Son coéquipier et compatriote a d'ailleurs donné de ses nouvelles. «La sortie de Messi ? La douleur qu'il avait date d'avant le match, c'était la même, et je pense que ce n'est rien de grave. Seulement de la précaution.» Une précision rassurante avant la Ligue des Champions...