Neymar attendu à Paris pour y passer des examens

Forfait pour le match de cette nuit qui oppose l'Argentine au Brésil (à suivre en direct sur notre site à partir de 00h30), Neymar (29 ans) souffre des adducteurs. D'après L'Equipe, le numéro 10 de la Seleçao est attendu cette nuit ou demain matin à Paris, là où il passera des examens permettant de connaître son indisponibilité.

La suite après cette publicité

Pour l'heure, il est encore trop tôt pour parler d'un forfait contre Manchester City le 24 novembre prochain mais les adducteurs du Brésilien le font de plus en plus régulièrement souffrir. Il avait d'ailleurs manqué la réception du RB Leipzig en Ligue des Champions le 19 octobre dernier pour cette raison. Par précaution, il sera sans doute absent contre Nantes le week-end prochain, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, afin d'optimiser ses chances d'être disponible en Angleterre cinq jours plus tard.