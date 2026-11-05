Bayern Munich : Jamal Musiala a fait son retour à l’entraînement

Bonne nouvelle pour le Bayern Munich. Jamal Musiala a effectué son retour à l’entraînement collectif ce jeudi, une première depuis plus de cinq semaines. Éloigné des terrains depuis le 24 septembre en raison d’une blessure à la cuisse gauche, l’international allemand (46 sélections) a ainsi franchi une étape importante dans son processus de rétablissement. Après plusieurs semaines de travail individuel et de rééducation, le milieu offensif a pu retrouver ses coéquipiers et reprendre progressivement les séances avec le groupe.

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Si ce retour constitue un signal encourageant pour le club bavarois, aucune précipitation n’est envisagée concernant son retour à la compétition. Comme indiqué par BILD, le Bayern Munich entend gérer avec la plus grande prudence la reprise de son joueur, afin d’éviter toute rechute après cette longue période d’indisponibilité. La date de son retour sur les terrains reste donc à déterminer, mais cette reprise collective représente une avancée importante pour le club allemand.