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Naples est en train de finaliser la venue de Max Allegri

Par Maxime Barbaud
1 min.
Massimiliano Allegri @Maxppp

Coup de théâtre à Naples. Alors que la venue de Vincenzo Italiano, parti de Bologne ces dernières heures, semblait être en bonne voie, les cartes ont été rebattues ces dernières heures. Selon les informations de Sky Sport Italia, Massimiliano Allegri est en passe de devenir le nouvel entraîneur du club.

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Celui qui vient d’être démis de ses fonctions à l’AC Milan s’est mis d’accord avec les Partenopei pour un contrat de deux ans. Les derniers détails doivent être finalisés dans les prochaines heures. Les négociations ont été menées par Aurelio De Laurentiis, aidé de son PDG, Andrea Chiavelli et du directeur sportif, Giovanni Manna.

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