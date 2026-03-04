AS Monaco : Wout Faes veut rester !

Il a débarqué le 13 janvier dernier en provenance de Leicester, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et il a vite été mis à contribution par l’AS Monaco, qui était en pénurie de joueurs défensifs. Le défenseur belge a donc empilé les titularisations (4 en L1 et 2 en Ligue des Champions) et semble visiblement prendre du plaisir dans cette Ligue 1 qu’il connait bien, après l’avoir fréquenté avec le Stade de Reims (entre 2020 et 2023). Agé de 27 ans, il serait ravi de voir son option d’achat, estimée selon nos informations à 8 M€, être levée par les dirigeants monégasques.

« Est-ce que j’aimerais rester ? Oui, bien sûr. L’opportunité de venir ici était vraiment la bienvenue. Là, je me retrouve à jouer, à être fiable, c’est ce que j’aime en tant que joueur. Je connaissais déjà le championnat, il me convient. Rester ici, ce serait top. L’AS Monaco est une très grande équipe et clairement c’est quelque chose que je veux », a-t-il annoncé en conférence de presse ce merdredi. Reste à savoir si cela sera dans les plans de l’ASM.