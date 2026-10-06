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UEFA Nations League

Équipe de France : Désiré Doué ne perd jamais quand il marque

Par Valentin Feuillette
1 min.
Désiré Doué et Rayan Cherki @Maxppp
France 4-1 Belgique

Désiré Doué a encore frappé avec l’Équipe de France face à la Belgique, et son but confirme une statistique assez folle depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Lorsqu’il trouve le chemin des filets, le résultat est systématiquement favorable à son équipe, que ce soit sous le maillot du club parisien ou avec la sélection A.

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Depuis son arrivée au PSG, Désiré Doué a ainsi marqué lors de 29 rencontres avec le club ou l’Équipe de France. Et son bilan est absolument parfait puisque ces 29 matches se sont tous soldés par une victoire. Aucun nul et aucune défaite ne viennent s’ajouter à cette impressionnante série, faisant de l’international français un véritable porte-bonheur lorsqu’il est buteur.

Pub. le - MAJ le
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