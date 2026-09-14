Barça : grande réunion au sommet entre Laporta et Jorge Mendes !

Jorge Mendes a profité de sa présence à Barcelone pour rencontrer Joan Laporta. L’agent portugais, qui représente plusieurs joueurs du FC Barcelone, s’est entretenu avec le président catalan pour évoquer les affaires courantes. Selon le Mundo Deportivo, cette réunion n’avait toutefois pas pour objectif de préparer de futurs transferts, le mercato estival venant tout juste de fermer ses portes. Après la vente définitive de João Cancelo et le prêt de Marc Casadó au Deportivo, aucune nouvelle opération n’est actuellement sur la table.

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La situation d’Alejandro Baldé, également représenté par Mendes, n’aurait pas davantage été au cœur des discussions. Malgré un temps de jeu réduit sous les ordres de Hansi Flick et un intérêt annoncé de Liverpool, le latéral gauche n’est pas destiné à quitter le Barça pour le moment. Le rendez-vous prend en revanche une résonance particulière avec Lamine Yamal, autre client majeur de Mendes, alors que le jeune crack catalan figure parmi les grands favoris au Ballon d’Or 2026. À 42 jours de l’élection, Laporta et les dirigeants barcelonais ont déjà publiquement affiché leur soutien au numéro 10.