Enzo Maresca réalise les meilleurs débuts de l’histoire de la Premier League

Enzo Maresca entre déjà dans l’histoire de la Premier League. Arrivé sur le banc de Manchester City pour remplacer Pep Guardiola, le technicien italien réalise des débuts absolument exceptionnels à la tête des Skyblues. Avec sept victoires lors de ses sept premières rencontres de championnat, l’ancien entraîneur de Chelsea vient d’établir un nouveau record dans l’histoire de la compétition. Une série parfaite qui s’est prolongée ce samedi avec le succès difficile des Citizens face à Ipswich (3-2), grâce notamment à un doublé d’Erling Haaland et une réalisation de Phil Foden. Personne n’avait réussi à démarrer par 7 victoires de suite, dans l’histoire du championnat anglais.

La suite après cette publicité

Cette statistique prend encore plus de relief lorsqu’on la compare aux débuts des plus grands entraîneurs de l’histoire du championnat anglais. En remportant ses sept premières rencontres de Premier League à la tête de Manchester City, Enzo Maresca fait mieux que Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger ou encore Mikel Arteta, qui n’avaient jamais réalisé une telle série lors de leurs sept premiers matches à la tête d’un club dans la compétition.