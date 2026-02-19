Lille - Etoile Rouge : les compositions officielles
Lille lance son printemps européen. Dans le cadre du barrage aller de Ligue Europa, le LOSC accueille l’Etoile Rouge ce jeudi soir (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Une semaine avant un périlleux déplacement en Serbie, les Dogues doivent prendre l’avantage.
Privé d’Alessandro, Meunier, Igamane ou Sahraoui, Genesio aligne un 4-2-3-1 où Fernandez-Pardo figure en pointe, devant un trio Perrin-Haraldsson-Correia. Mukau et André prennent place devant la défense, où Bouaddi et Perraud encadrent une charnière Ngoy-Mandi. En face, les visiteurs sont annoncés en 3-4-2-1 avec notamment un double pivot Handel-Krunic ainsi que Duarte et Lucic placés un cran derrière Emem, en pointe.
Les compositions :
Lille : Özer - Bouaddi, Ngoy, Mandi, Perraud - Mukau, André - Perrin, Haraldsson, Correia - Fernandez-Pardo.
Etoile Rouge : Matheus - Erakovic, Uchenna, Rodrigao - Seol, Handel, Krunic, Tiknizian - Duarte, Lucic - Enem.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer