UEFA Europa League

Lille - Etoile Rouge : les compositions officielles

Par Jules Aublanc
1 min.
perraud @Maxppp
Lille 0-1 Étoile rouge

Lille lance son printemps européen. Dans le cadre du barrage aller de Ligue Europa, le LOSC accueille l’Etoile Rouge ce jeudi soir (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Une semaine avant un périlleux déplacement en Serbie, les Dogues doivent prendre l’avantage.

Privé d’Alessandro, Meunier, Igamane ou Sahraoui, Genesio aligne un 4-2-3-1 où Fernandez-Pardo figure en pointe, devant un trio Perrin-Haraldsson-Correia. Mukau et André prennent place devant la défense, où Bouaddi et Perraud encadrent une charnière Ngoy-Mandi. En face, les visiteurs sont annoncés en 3-4-2-1 avec notamment un double pivot Handel-Krunic ainsi que Duarte et Lucic placés un cran derrière Emem, en pointe.

Les compositions :

Lille : Özer - Bouaddi, Ngoy, Mandi, Perraud - Mukau, André - Perrin, Haraldsson, Correia - Fernandez-Pardo.

Etoile Rouge : Matheus - Erakovic, Uchenna, Rodrigao - Seol, Handel, Krunic, Tiknizian - Duarte, Lucic - Enem.

