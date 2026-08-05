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Le like remarqué de Lamine Yamal

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Le FC Barcelone lance l’assaut final pour Julian Alvarez. Les décideurs barcelonais, avec Deco en tête, sont ainsi à Madrid, où ils vont avoir une série de réunions pour tenter de débloquer la situation. En attendant de voir s’ils parviendront à convaincre l’Atlético de lâcher l’Argentin - ce qui s’annonce compliqué - les joueurs du Barça s’impliquent aussi.

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Plusieurs joueurs comme Pedri ou Gavi ont déjà pris la parole pour affirmer leur envie de voir l’Argentin les rejoindre. Et voilà que Lamine Yamal s’y met aussi, puisqu’il a liké un post Instagram des médias Sport et Jijantes concernant la possible arrivée d’Alvarez en Catalogne. Un simple clic qui est loin d’être anecdotique…

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