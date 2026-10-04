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Équipe de France : Estéban Lepaul devrait faire son retour contre la Belgique

Par Aurélien Macedo
Estéban Lepaul en équipe de France @Maxppp
France Belgique

Entré en jeu contre la Turquie (0-1), puis titulaire contre la Belgique (0-1), Estéban Lepaul n’avait pas disputé la moindre minute vendredi contre l’Italie. Et alors que ce lundi, Guillaume Restes devrait débuter titulaire contre la Belgique, le buteur du Stade Rennais est aussi espéré.

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Selon RMC Sport, Zinedine Zidane a prévu des changements pour cette rencontre contre les Diables Rouges et la possibilité de voir Estéban Lepaul débuter a pris de l’épaisseur sur les dernières heures. L’occasion pour lui de montrer un meilleur visage que sur sa première titularisation avec les Bleus.

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