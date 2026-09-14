Liverpool : mauvaise nouvelle pour Bradley Barcola

Sorti sur blessure à l’heure de jeu, lors du match de Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid, Bradley Barcola (24 ans) n’est pas verni pour ses débuts à Liverpool. Muet en 3 matches, l’ailier gauche français doit désormais gérer son premier pépin physique de la saison. À la veille du troisième tour de League Cup contre Tottenham, son coach, Andoni Iraola, a confirmé que sa recrue estivale n’était pas encore en état de jouer.

La suite après cette publicité

« Il n’est pas encore prêt à s’entraîner avec l’équipe. Il s’entraîne seul, mais il a commencé à toucher le ballon. Nous voulons qu’il revienne dès que possible. Il lui reste encore un peu de chemin à parcourir et cela va prendre du temps. Avec toutes ces blessures de longue durée, je pense que (Giovanni) Leoni a une petite longueur d’avance sur lui », a-t-il confié en conférence de presse.