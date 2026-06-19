Le FC Barcelone trouve un accord pour la prolongation d’Andreas Christensen

Il était temps. En fin de contrat le 30 juin, Andreas Christensen (30 ans) a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour prolonger son contrat d’une saison, soit jusqu’en 2027, nous apprend La Cadena Ser. Le Danois devrait toucher un salaire inférieur, assorti à de plus fortes primes dépendant de son temps de jeu en équipe première.

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La direction apprécie son expérience et est convaincue qu’il peut être performant si son corps le laisse tranquille. L’ancien joueur de Chelsea a connu une saison compliquée avec 18 apparitions seulement toutes compétitions confondues (1 but) en raison d’un ligament déchiré en décembre, le privant des terrains pendant 4 mois et demi.