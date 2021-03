Liga : l'Atlético de Madrid renverse l'Athletic

En match en retard de la 18e journée de Liga, l'Atlético de Madrid (1er, 59 pts) accueillait l'Athletic Bilbao (8e, 33 pts) ce mercredi soir au Wanda Metropolitano. En tête avec trois points d'avance sur le Barça, les Colchoneros voulaient prendre leurs distances, tandis que le club basque souhaitait se rapprocher du top 6.

La suite après cette publicité

La rencontre démarrait mal pour la formation madrilène puisque Muniain ouvrait le score après 21 minutes de jeu. Mais juste avant la pause, Llorente égalisait (45e+2, 1-1). Derrière, Suarez donnait l'avantage à son équipe en marquant sur penalty (51e, 2-1) et le score n'évoluait plus. L'Atlético était plus que jamais en tête. Bilbao restait huitième.

Le classement de Liga ici.