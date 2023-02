OM : le groupe convoqué pour le déplacement à Clermont

À l’occasion de la 23ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Clermont. Tombeur du PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France, en milieu de semaine, le club entraîné par Igor Tudor tentera donc de confirmer son excellente forme face aux Auvergnats, onzièmes de Ligue 1 avec 30 points.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Igor Tudor a ainsi convoqué un groupe de 19 joueurs. Under, Payet, Sanchez ou encore la nouvelle recrue Vitinha sont bien présents, tout comme Leo Balerdi et Eric Bailly. Le Croate devrait faire confiance à ses hommes forts et débuter en 3-4-2-1 avec Guendouzi, Malinovskyi et Sanchez sur le front de l’attaque.

À lire

Clermont - OM : les compositions probables

Pour ce match de l’OM, Parions Sport en Ligne vous offre 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un premier but d’Alexis Sanchez (coté à 5,70) pour tenter de remporter 57€.