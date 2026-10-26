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Ballon d’Or 2026 : le classement de la 20e à la 16e place

Par Josué Cassé
1 min.
João Neves en action avec le PSG @Maxppp

C’est le jour J. D’ici quelques heures, l’identité du Ballon d’Or 2026 sera connu. En attendant, France Football continue de publier le classement final après avoir dévoilé les joueurs classés de la 25e à la 21e place. Et c’est au tour de Willian Pacho d’être fixé. Le patron de la défense du PSG termine ainsi à la 20e place, juste derrière son coéquipier Joao Neves (19e).

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Plus haut dans le classement, on retrouve Marc Cucurella, vainqueur du Mondial avec la Roja et 18e. L’actuel latéral du Real Madrid se retrouve juste derrière son nouveau coéquipier Vinicius Jr (17e). Enfin, Ferran Torres, arrivé l’été dernier au PSG, prend la 16e place.

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