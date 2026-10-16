Manchester United : la nouvelle déclaration de Lisandro Martínez
C’est la suite des déclarations polémiques tenues par Lisandro Martínez mardi soir, après la défaite de Manchester United contre l’Atlético de Madrid (2-0). L’Argentin avait critiqué l’action de ses dirigeants durant le mercato. Après un premier communiqué publié hier soir, où il s’excusait sans enlever le fond de sa pensée, il a rencontré sa direction ce jeudi. Selon le défenseur, cette entrevue fut très « positive » où chacun a échangé « ses points de vue et a parlé ouvertement de ce qui s’est passé après le match ». Le champion du monde 2022 a publié un nouveau communiqué à ce sujet.
« Tout le monde sait que je suis une personne passionnée et que je vis le football avec une grande intensité, poursuit Martínez. La frustration de la défaite m’a conduit à exprimer ce que je ressentais à un moment et un endroit qui n’étaient peut-être pas les plus appropriés, et pour cela, je veux m’excuser. Notre club est à son meilleur lorsque nous sommes tous unis, et je reconnais que mes mots à ce moment-là n’ont pas contribué à cela. Je sais que chaque personne à Manchester United fait tout son possible pour atteindre notre ambition commune : apporter le succès que ce club et ses supporters méritent. Avec cette situation désormais derrière nous, nous sommes pleinement concentrés sur la victoire ensemble. » D’après Sky Sports, Martínez a écopé d’une amende de la part de Manchester United pour ses critiques publiques.
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