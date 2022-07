Luka Jovic révèle ce qui l'a motivé à rejoindre la Fiorentina et fixe ses objectifs

La suite après cette publicité

Luka Jovic a donc plié bagage et pris la direction de la Fiorentina. Le Real Madrid a accepté de libérer son joueur, pourtant recruté pour 60 M€ à l'Eintracht Francfort à l'été 2019, de ses deux dernières années de contrat pour qu'il s'engage avec la Viola sans indemnité de transfert. Mieux, les Merengues continuent à lui verser une bonne partie de son salaire pendant deux ans en échange d'un pourcentage de 50% à la revente. Arrivé à Florence, c'est un Luka Jovic tout sourire qui a livré ses premières impressions au média du club. «J’espère pouvoir satisfaire toutes les attentes placées en moi. J’ai reçu beaucoup de messages. Cela me fait plaisir que les supporters soient contents que je sois ici. Je vais tout faire pour les rendre heureux tout au long de la saison et toutes les années ici au club. Les supporters peuvent s'attendre à ce que je sois à 100 % à chaque entraînement et à chaque match, que je travaille pour l'équipe et j'espère qu'ils pourront profiter de nombreux buts cette saison». Qu'est-ce qui a motivé l'ancien de Benfica à rejoindre Firenze ? Ses compatriotes.

«Il y a pas mal de joueurs de la sélection serbe ici. Matija (Nastasic), Nikola Milenkovic, Aleksa Terzic. Ils m’ont toujours dit du bien de cette équipe. Ils m’ont parlé de l’entraîneur, ils m’ont dit qu’il était capable de faire progresser chaque membre de l’effectif, le type de coach que vous rêvez de rencontrer dans votre carrière. J’ai donc décidé de franchir le pas,» a expliqué l'international de 24 ans, auteur de 9 réalisations en 26 sélections. Passé par les championnats portugais, allemand et espagnol, l'attaquant a révélé être un fan du football italien. «J’aime le football italien. C'était aussi l’une des raisons de mon arrivée et j'espère que ce sera une bonne chose pour moi et l'équipe. Je crois que cette année la Serie A sera très intéressante. Il y a beaucoup d'équipes de même niveau qui vont se battre pour le haut du tableau. Et j’espère que nous aussi nous pourrons prendre part à cette lutte. J’ai regardé beaucoup de matches de la saison dernière. L’équipe a un peu craqué sur la fin de saison. Et c'est pourquoi je crois que nous allons réussir à obtenir de meilleurs résultats que la saison dernière».