L’équipe de France U19 a conclu son deuxième tour du Tour Élite par une victoire face à la Grèce, ce mardi 17 novembre à Pabu, dans les Côtes-d’Armor. Les Bleuets de Jean-Luc Vannuchi ont rapidement fait la différence grâce à Assab, buteur dès la 2e minute, puis à Valero, qui a doublé la mise quelques instants plus tard (2-0, 9e). Malgré la réduction du score grecque signée Aretis dès la reprise (2-1, 46e), les Tricolores ont conservé leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

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Avec ce succès, la France U19 termine à la première place de son groupe avec sept points et valide sa qualification pour le troisième et dernier tour, prévu en mars prochain. Les Bleuets devront toutefois franchir une ultime étape pour décrocher leur billet pour l’Euro U19 2027, organisé en République tchèque du 18 juin au 1er juillet, à savoir terminer en tête de leur groupe lors de cette dernière phase qualificative. Le tirage au sort est programmé au 10 décembre prochain.