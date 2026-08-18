OL : la réaction de Openda sur son but après l’aller

L’OL repart de Turquie avec un match nul 1-1 face à Fenerbahçe, au terme d’un barrage aller disputé. Les Lyonnais avaient pourtant ouvert le score avant la pause grâce à Loïs Openda, parfaitement servi par Corentin Tolisso, avant de voir Mason Greenwood égaliser dès le retour des vestiaires.

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Au coup de sifflet final, Openda retenait surtout la nécessité de rester concentré avant le retour. « Quand je reçois la balle de Coco, je mets la tête, je suis content de mon but, je peux faire mieux. On a un match retour, on doit faire le max. Ça reste 50-50, ça va se jouer à la maison, ça va pousser, ça va être 90 minutes », a lancé l’attaquant lyonnais.