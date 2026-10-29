OM : le retour d’Adidas promet une belle rentrée d’argent

C’est un changement majeur qui se prépare à l’Olympique de Marseille. Alors que le retour d’Adidas comme équipementier du club phocéen était initialement prévu pour la saison 2028-2029, la marque aux trois bandes va finalement faire son grand retour dès l’été 2027. Selon L’Équipe, le club et Puma, qui habille l’OM depuis 2018, ont trouvé un accord ces derniers jours pour mettre fin à leur collaboration avec le club marseillais un an avant l’échéance du contrat. Une opération qui pourrait également représenter une excellente affaire financière pour Marseille. Alors que le partenariat avec Puma rapportait environ 20 millions d’euros par saison, primes comprises, le futur contrat avec Adidas devrait atteindre entre 32 et 35 millions d’euros annuels. Une augmentation considérable des revenus commerciaux pour le club olympien, qui retrouvera ainsi son équipementier historique après neuf années de séparation.

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Ce retour anticipé oblige toutefois Adidas à accélérer considérablement ses préparatifs. La conception d’une nouvelle gamme de maillots nécessite habituellement entre 18 et 24 mois, ce qui laisse peu de temps à la marque allemande pour préparer la saison 2027-2028. Selon le quotidien sportif, plusieurs collaborateurs français d’Adidas doivent d’ailleurs se réunir à Marseille dès la semaine prochaine pour lancer officiellement cette nouvelle collaboration. La marque recherche également un responsable chargé de superviser directement le partenariat avec l’OM. Ce changement anticipé s’explique notamment par les risques commerciaux liés à une dernière saison avec un équipementier sur le départ, qui peut entraîner une baisse des ventes de 20 à 25 %. Déjà partenaire de Marseille entre 1974 et 1994, puis de 1996 à 2018, Adidas avait notamment accompagné le club lors de son sacre historique en Ligue des champions en 1993. Un retour aux sources qui s’annonce particulièrement lucratif pour les dirigeants marseillais.