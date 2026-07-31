Julian Brandt rejoint l’Ajax Amsterdam

Libre de tout contrat depuis son départ du Borussia Dortmund cet été, Julian Brandt a trouvé un nouveau club. À 32 ans, l’international allemand (48 sélections) a signé jusqu’en 2029 à l’Ajax Amsterdam. Le milieu offensif, formé à Wolfsbourg, va donc découvrir un deuxième championnat dans sa carrière après avoir passé 12 années en Bundesliga.

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Welcome to Ajax, Julian Brandt! — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2026

« Julian a choisi l’Ajax, et nous en sommes absolument ravis. Nous étions en pourparlers depuis plusieurs mois, et il avait également l’opportunité de signer dans d’autres clubs. Avec Julian, nous accueillons un joueur international de haut niveau, doté d’une grande expérience et d’un état d’esprit exceptionnel. Je suis convaincu qu’il apportera une réelle valeur ajoutée à notre effectif », a indiqué Jordi Cruyff, directeur sportif du club ajacide, au site officiel.