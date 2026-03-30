Le Barça fonce sur une piste étonnante à 30M€

Actuellement engagé avec le Kosovo dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’attaquant Fisnik Asllani est proche d’un authentique exploit avec sa sélection. Le joueur de 23 ans défiera la Turquie ce mardi pour aider son équipe à obtenir son ticket pour la compétition. Outre cela, le buteur d’Hoffenheim est en train de prendre une autre dimension. Prêté par son club formateur d’Hoffenheim à Elversberg en deuxième division allemande l’an dernier, il s’est affirmé comme un titulaire cette saison. Avant-centre technique et très collectif pouvant évoluer seul devant ou dans une attaque à deux, il affiche 9 buts et 8 passes décisives en 28 rencontres.

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Agent du joueur, Ayman Dahmani a affirmé que le FC Barcelone était intéressé par son profil assez prisé : «l’intérêt du FC Barcelone pour le joueur est bien réel, et le club catalan a déjà pris contact avec lui.» Hoffenheim qui a fixé la clause libératoire du joueur à 30 millions d’euros n’entend pas le laisser partir pour un montant inférieur. Le principal intéressé s’est d’ailleurs confié sur son incroyable trajectoire pour Kicker : «c’est fou comme les choses peuvent changer vite parfois, quand on repense à où j’en étais il y a un an et demi à Elversberg. Ma valeur marchande était alors de 800 000 euros, elle est maintenant de 30 millions.»