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Coupe du Monde 2026, Angleterre : nouvelle frayeur au centre d’entraînement

Par Samuel Zemour
1 min.
Declan Rice a manqué deux jours d'entrainement. @Maxppp
Norvège Angleterre
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L’Angleterre a connu une nouvelle frayeur en marge de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Selon le Daily Mail, un individu est parvenu à pénétrer dans le centre de presse du camp de base des Three Lions à Kansas City, alors que le sélectionneur Thomas Tuchel, son adjoint Anthony Barry et plusieurs joueurs se préparaient à des obligations médiatiques ce vendredi. L’homme, qui transportait une clé à molette et se montrait particulièrement agité, a finalement été maîtrisé puis interpellé par la police, sans qu’aucune menace directe ne vise les membres de la sélection anglaise.

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Cet incident intervient à quelques jours du quart de finale face à la Norvège, prévu samedi à Miami. Mais il ne s’agit pas de la première surprise pour les Anglais, qui avaient déjà été victime d’un surprenant cambriolage, avant d’être touchés par une alerte tornade, puis une fusillade qui avait éclaté près du camp de base.

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