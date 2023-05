Manchester City : les aveux de Pep Guardiola sur sa vengeance sur le Real Madrid

La suite après cette publicité

Il jouait gros ce soir. C’était peut-être même l’homme qui avait le plus à prouver parmi tous ceux qui étaient présents à l’Etihad Stadium, que ce soit sur le pré ou sur les bancs de touche. Et cette fois, tout est allé dans son sens. Après plusieurs échecs, cette fois, c’est peut-être la bonne pour le tacticien catalan et l’écurie mancunienne. Ce soir, en plus du résultat assez impressionnant, les Cityzens ont délivré une véritable leçon de football, humiliant le champion en titre. Rien que ça. Forcément, Guardiola était heureux à la fin du match.

Surtout, il a expliqué que lui et ses joueurs avaient souffert pendant un an suite aux évènements des demi-finales de l’édition 2022. Ce qui rend l’exploit du soir encore plus savoureux, forcément. « Je ne m’attendais pas à ça évidemment. Je pense qu’on a joué avec toute la douleur accumulée pendant un an après ce qui s’est passé l’an dernier. On a très bien attaqué, on a exploité les espaces à l’intérieur, on a eu une énergie fantastique, je suis très content d’être en finale », a-t-il ainsi expliqué à Movistar.

À lire

Man City-Real : Guardiola et De Bruyne se sont embrouillés

Il ne veut pas être favori

« On a eu la bonne énergie après tant de douleur. À la maison cette saison nous sommes très forts, on a fait beaucoup de mal à de grandes équipes », a ajouté le Catalan, insistant sur cette frustration et cette douleur accumulée pendant douze mois. Qu’est-ce qui a fait la différence par rapport au match de la semaine dernière ? « Lors de l’aller j’ai décidé de mettre un milieu plus en retrait, aujourd’hui il était plus avancé, on a eu plus de fluidité donc », a répondu Guardiola, qui a tout de même confié ne pas avoir été totalement serein par moments, en deuxième période notamment : « à 2-0 en deuxième période nous nous sommes trop précipités, Gundogan a perdu un ballon dangereux, De Bruyne a fait quelques transitions non nécessaires, on s’est précipité alors qu’on devait les couler. Mais c’est normal, tu joues avec un peu d’anxiété quand c’est comme ça donc on a eu un peu de mal, mais on a fait un match extraordinaire ».

La suite après cette publicité

Après avoir encensé Courtois et ses joueurs, avec Rodri en tête de liste, il a aussi abordé cette finale du 10 juin prochain : « favori ? Une équipe italienne… Que vais-je dire, je sais que les gens vont dire qu’on est favori, surtout après ce match. Mais ça reste une équipe italienne, on devra courir, pédaler, on a le temps de préparer ça, on veut être champion d’Angleterre d’abord, puis on préparera la finale ». Le rendez-vous est pris.