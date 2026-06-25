Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

Alors qu’on arrive bientôt au terme de la phase de poules de cette Coupe du Monde 2026, on commence à y voir plus clair pour les seizièmes de finale, avec de nombreuses nations déjà qualifiées, et d’autres qui ont pris la porte. Dans le même temps, les grands noms du foot mondial brillent sur les pelouses américaines, à l’image de Lionel Messi, meilleur buteur avec cinq réalisations en deux matchs seulement. Il est donc en tête de ce classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026.

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Autant dire qu’il aura l’opportunité de faire grimper le compteur face à la Jordanie, pour le troisième match des Argentins, dans la nuit de samedi à dimanche. Derrière La Pulga, on retrouve Mbappé, qui pourra lui aussi frapper fort contre la Norvège, et ce sera aussi le cas d’Erling Haaand, qui voudra briller dans ce match contre les Bleus. Tous deux comptent quatre buts, comme Vinicius Jr, qui a cependant déjà joué ses trois matchs de poules.