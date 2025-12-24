OL : Sidney Govou est dubitatif sur l’arrivée d’Endrick

Alors que l’Olympique Lyonnais vient tout juste d’officialiser l’arrivée de la pépite du Real Madrid, Endrick, la nouvelle a enthousiasmé tout le monde dans le Rhône. John Textor et Karim Benzema se sont montrés particulièrement enthousiastes, tandis que Kylian Mbappé a également commenté pour encourager son ancien coéquipier. De son côté, Endrick affiche déjà une grande motivation : sur ses réseaux sociaux, il a publié « Allez les Gones ! » et a même changé sa photo de profil, montrant qu’il se projette déjà pleinement à l’OL. En revanche, la légende du club, Sidney Govou, se montre beaucoup plus réservée quant à cette arrivée.

« Pour le mercato, j’entends que le coach voudrait un attaquant, un central et deux ou trois milieux. Mais quand une mécanique marche bien, il faut faire attention, car elle peut se dérégler très vite. Un attaquant qui marquerait plus de buts ferait-il les efforts défensifs de Satriano ? Je ne crois au mercato d’hiver que quand il faut remplacer un blessé. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours bon pour l’équilibre de l’équipe. Personne n’a assez de repères pour savoir ce qu’Endrick est capable de faire, même si c’est forcément un bon joueur. Attention néanmoins, un remplaçant qui ne joue jamais, c’est souvent qu’il y a un problème. Endrick aura des objectifs individuels qui pourraient ne pas correspondre aux objectifs collectifs de l’équipe, c’est ce qui me dérange », a souligné Sidney Govou dans les colonnes du Progrès.