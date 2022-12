PSG-Strasbourg : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C’est enfin la reprise. Après six semaines d’arrêt, le PSG affronte Strasbourg ce mercredi à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Largement premiers avec cinq points d’avance sur leur dauphin lensois, les hommes de Christophe Galtier voudront reprendre leur marche en avant en championnat et glaner une huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Et contre Strasbourg, le technicien français peut déjà compter sur certains de ses cadres présents à la Coupe du monde. Revenu à l’entraînement trois jours après la défaite des Bleus contre l’Argentine en finale du Mondial, Kylian Mbappé est titulaire aux côtés d’Hugo Ekitike et Neymar en attaque. En défense, Marquinhos est aligné avec Ramos, Mukiele et le jeune Bitshiabu (17 ans) devant Donnarumma.

Les compositions :

PSG : Donnarumma - Mukiele, Sergio Ramos, Marquinhos, Bitshiabu - Ruiz, Verratti, Vitinha, - Neymar - Mbappé, Ekitike.

Strasbourg : Sels - Doukouré, Djiku, Nyamsi, Perrin - Bellegarde, Prcic, Diarra - Thomasson - Gameiro, Ajorque.

