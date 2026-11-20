L’hécatombe se poursuit au Bayern Munich. Déjà privé de plusieurs cadres importants, le club bavarois a vu Harry Kane quitter prématurément la pelouse lors de la rencontre face à Cologne, ce vendredi soir. Touché à la jambe gauche après un contact avec le défenseur Joël Schmied dans la surface, l’attaquant anglais a d’abord tenté de poursuivre la partie avant de devoir céder sa place à Tom Bischof après une vingtaine de minutes de jeu.

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La gravité de sa blessure n’était pas encore connue au moment de sa sortie, et le Bayern attend désormais des examens complémentaires pour en savoir davantage. Son éventuelle indisponibilité serait un nouveau coup dur pour Vincent Kompany, déjà privé de Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Díaz et Ismaël Saibari.