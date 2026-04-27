L’OM a déjà acté un premier départ

Droit dans le mur. Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille n’est plus fidèle à sa devise. Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome avancent au ralenti et voient la Ligue des Champions s’éloigner match après match. Ce n’est pas la rencontre d’hier soir face à l’OGC Nice qui va ramener le calme dans la cité phocéenne. Devant au tableau d’affichage grâce à un but de Pierre-Emile Højbjerg, les locaux ont finalement été crucifiés par un ex revanchard. En effet, Elye Wahi, qui n’a tenu que six mois dans le sud de la France l’an dernier, a égalisé d’une jolie Panenka. Résultat : l’OM a concédé le match nul 1-1. Après la rencontre, Habib Beye comme Geronimo Rulli ou Højbjerg n’ont pas caché leur déception. Cela devait aussi être le cas d’Arthur Vermeeren.

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Le Belge de 21 ans a fait son retour dans le onze de départ après 2 entrées en jeu face au FC Metz (18 minutes, 10 avril) et au FC Lorient (14 minutes, 18 avril). Avant cela, il restait sur 3 matches sans jouer. Autant dire que le joueur prêté à l’OM était très motivé hier soir face aux Aiglons. Dans l’ensemble, le milieu de terrain a rendu une copie correcte. Nous lui avons d’ailleurs donné la note de 5,5 en précisant : «le Belge a fait preuve de beaucoup d’activité. Il a bien participé au contrôle du milieu de terrain, aux côtés de Hojbjerg et Nnadi. Sans être décisif, malgré une grosse occasion d’entrée (4e) et plusieurs interventions, à l’instar de cette belle récupération (55e), il aura tiré son épingle du jeu dans un match où l’OM n’aura pas réussi à percer le bloc niçois. Remplacé par Greenwood (63e).»

Ca sent la fin pour Vermeeren

Le Phocéen lui a attribué la même note, en ajoutant qu’il a rendu «une copie honnête, sans éclat mais utile dans l’équilibre collectif.» De son côté, La Provence a été un poil plus emballée. Le quotidien régional lui a donné la note de 6, tout en rappelant qu’il n’avait plus été titulaire depuis le match de Coupe de France perdu face à Toulouse le 4 mars dernier, soit un peu moins de 2 mois. Enfin, le journal L’Equipe a été le moins fan de son match puisqu’il a attribué un 5 à Vermeeren. Un joueur dont il faut profiter car il n’est pas certain qu’on le revoit sous le maillot olympien la saison prochaine. En février dernier déjà, nous vous avions expliqué sur notre site que e Belge était potentiellement sur le départ lors du mercato d’hiver. Finalement, il était resté à Marseille.

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Quelques semaines plus tard, Bild annonce que le joueur, qui appartient au RB Leipzig, ne devrait pas rester à Marseille l’an prochain. Le média allemand assure que l’OM ne lèvera pas son option d’achat d’environ 20 M€. Mais le natif de Lierre, qui avait été épatant à ses débuts en Provence avant de sombrer comme son équipe, a déjà plusieurs portes de sortie. Bild assure que l’Inter Milan et Tottenham, où officie un certain Roberto De Zerbi, suivent sa situation. Une bonne nouvelle pour Leipzig, qui souhaite le vendre cet été et renflouer ses caisses. Il reste à savoir si l’OM ira bien au bout de son idée, en le laissant filer après seulement une année dans ses rangs.