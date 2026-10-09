Lens - OL : les compositions officielles

Après une trêve inédite de 3 semaines, la Ligue 1 fait son retour ce soir, mettant aux prises deux poids lourds du championnat aux débuts diamétralement opposés. D’un côté, un Lens qui a déjà dit au revoir à Dino Toppmöller, remplacé par Yannick Cahuzac et en queue de classement (15e), face à un Lyon toujours invaincu et dauphin de Monaco.

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Du fait des blessures des uns et des retours des autres, le Corse, pour sa première en tant qu’entraîneur principal sur le banc de Bollaert, aligne un XI qui voit 5 changements opérés par rapport à celui de la défaite à Monaco avant la pause internationale. On remarque surtout les titularisations des expérimentés Gradit, dans la défense à trois, et Sotoca - titulaire pour la 1re fois de la saison - aux côtés de Thauvin, en soutien d’Édouard, de retour en pointe. Titraoui et Ganiou font également leur retour.

Moins de désagréments pour Paulo Fonseca, qui va lui pouvoir présenter une équipe dans la continuité de celle qui a largement battu Rennes il y a 3 semaines (4-0) : seule la blessure de Niakhaté oblige le Portugais à procéder à un changement au cœur de sa défense, Kluivert relayant le Sénégalais aux côtés de Bacher. Les Gones pourront notamment compter en attaque sur Openda, de retour sur les terres où il s’est révélé à l’Europe, lui qui avait inscrit 21 buts en 42 matches sous le maillot de Lens lors de la saison 2022/23.

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