Trophées UNFP : Peter Bosz ne comprend pas l'absence de Mauricio Pochettino

Cette semaine, on a découvert l'identité des entraîneurs nommés pour le titre de coach de L1 de l'année aux Trophées UNFP. Ainsi, Antoine Kombouaré (Nantes), Christophe Galtier (Nice), Jorge Sampaoli (OM), Bruno Genesio (Rennes) et Julien Stéphan (Strasbourg) ont été choisis. Toutefois, l'absence de Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG et sacré champion de France, a fait jaser. En conférence de presse ce vendredi, Peter Bosz (OL) n'a pas compris ce choix.

La suite après cette publicité

«Oui (il ne comprend pas), car il a les meilleurs joueurs individuels bien sûr, mais à mon avis construire une équipe est ce qu'il y a le plus dur dans ce club. Je le connais depuis l'Angleterre. Je l'ai affronté quand il était chez les Spurs. C'est un bon entraîneur. Il est champion de France avec les meilleurs joueurs certes, mais tu ne peux pas être champion tout le temps. Son boulot est le plus difficile de notre championnat. Ils sont champions depuis octobre, c'est clair. Ils ont toujours été devant. Ils ont fait une très bonne saison». Pochettino appréciera.