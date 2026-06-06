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CdM 2026 : la FIFA a un énorme problème imprévu

Par Valentin Feuillette
1 min.
Les maillots away de la Coupe du monde 2026 adidas @Maxppp

À quelques jours de la Coupe du Monde 2026, la FIFA fait face à un autre défi majeur que l’organisation sportive : l’explosion du marché des faux maillots. En France, les douanes ont renforcé leurs contrôles et multiplié les saisies. Début juin, près de 2 300 maillots contrefaits de l’Equipe de France, du PSG et d’autres clubs ont été interceptés en région parisienne en seulement cinq jours. La plupart provenaient de Chine et étaient destinés à la vente en ligne ou à la livraison postale.

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Le phénomène est alimenté par les prix élevés des équipements officiels. Certains supporters préférant des copies vendues dix fois moins cher. En 2025, les douanes françaises ont saisi près de 3 millions d’articles contrefaits expédiés par voie postale, les produits sportifs figurant parmi les plus touchés. Une tendance qui menace les revenus des équipementiers, des clubs et des fédérations à l’approche du Mondial.

Pub. le - MAJ le
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