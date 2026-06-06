CdM 2026 : la FIFA a un énorme problème imprévu

À quelques jours de la Coupe du Monde 2026, la FIFA fait face à un autre défi majeur que l’organisation sportive : l’explosion du marché des faux maillots. En France, les douanes ont renforcé leurs contrôles et multiplié les saisies. Début juin, près de 2 300 maillots contrefaits de l’Equipe de France, du PSG et d’autres clubs ont été interceptés en région parisienne en seulement cinq jours. La plupart provenaient de Chine et étaient destinés à la vente en ligne ou à la livraison postale.

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À l’approche de la Coupe du monde de football les saisies de maillots de contrefaçons explosent. Les douanes multiplient les contrôles. En Seine-et-Marne, plusieurs milliers de faux maillots ont été saisis. #JT13H pic.twitter.com/djeKtjfNf2 — franceinfo (@franceinfo) June 6, 2026

Le phénomène est alimenté par les prix élevés des équipements officiels. Certains supporters préférant des copies vendues dix fois moins cher. En 2025, les douanes françaises ont saisi près de 3 millions d’articles contrefaits expédiés par voie postale, les produits sportifs figurant parmi les plus touchés. Une tendance qui menace les revenus des équipementiers, des clubs et des fédérations à l’approche du Mondial.