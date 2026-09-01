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Exclu FM Premier League

Ben Chilwell a donné son accord pour Crystal Palace

Par Santi Aouna
Ben Chilwell retrouve des couleurs à Strasbourg @Maxppp

Et si Ben Chilwell (29 ans) s’en allait de Strasbourg dans les derniers instants du mercato ? L’hypothèse a grossi depuis quelques jours et apparaît de plus en plus concrète. Selon nos informations, le latéral gauche a donné son accord pour rejoindre Crystal Palace.

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Les Eagles doivent maintenant se montrer convaincants avec leurs homologues alsaciens en moins d’une heure. Arrivé l’an passé en provenance de Chelsea, l’Anglais n’a plus qu’un an de contrat avec le Racing, dont il est l’un des leaders de vestiaire.

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