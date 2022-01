Mercato Barça : la grosse condition imposée par la Juventus pour laisser filer Alvaro Morata

La suite après cette publicité

C'est un dossier brûlant qui anime ce début de mercato hivernal. Alors que le FC Barcelone a déjà attiré dans ses filets Daniel Alves et Ferran Torres, les Culés ont également jeté leur dévolu sur l'attaquant de la Juventus Turin : Alvaro Morata (29 ans). Seul hic, alors que l'opération semblait se dérouler parfaitement, Massimiliano Allegri a récemment douché les espoirs de l'Espagnol d'un possible retour au pays : «Alvaro Morata ne part pas, c'est un footballeur qui est performant. Son problème, c'est qu'on lui attribue des mauvaises étiquettes. Mais ici, il est important.» Pas de quoi cependant freiner les ardeurs du Bianconero, toujours aussi déterminé à rallier le club barcelonais.

Prêté par l'Atlético de Madrid jusqu'en juin prochain, l'international espagnol (50 sélections, 23 buts) pousse toujours pour un départ cet hiver malgré son statut de titulaire du côté de la Vieille Dame (5 buts et 2 passes décisives en 19 matches de Serie A cette saison) et d'après AS, cette situation commence même à frustrer le joueur. Persuadé de l'intérêt des Blaugranas, le natif de Madrid sait que l'opération est en bonne voie, et ce malgré les dernières déclarations de son coach. En réalité, si la transaction n'aboutie pas, c'est surtout parce que la Juve refuse de céder son joueur sans avoir un renfort de poids. A ce titre, les dirigeants turinois espèrent d'ailleurs toujours enrôler un certain Mauro Icardi, en difficulté dans la capitale française.

Mauro Icardi décisif dans le dossier Alvaro Morata !

En négociation avec le Paris Saint-Germain pour attirer l'Argentin sous forme de prêt, la Vecchia Signora n'a toujours pas obtenu d'accord mais l'arrivée du Parisien reste aujourd'hui la principale condition imposée par les Turinois pour laisser filer Morata, comme l'indique SPORT, ce samedi matin. Si les discussions se poursuivent actuellement entre le club italien et les dirigeants parisiens et que les deux parties semblent d'accord pour un prêt, le club de la capitale souhaiterait lui inclure une option d'achat obligatoire pour son buteur, chose que la Juve n'accepte pas. Si le temps presse, Alvaro Morata peut donc encore espérer atterrir en Catalogne cet hiver.

Dans ce cas, le FC Barcelone souhaiterait conclure un prêt d'un an et demi avec les Colchoneros même si ces derniers souhaiteraient plutôt le vendre. Là-aussi, une négociation semble possible puisque AS indique par ailleurs que les deux parties pourraient finalement s'entendre sur un prêt payant. Une situation qui, dans tous les cas, arrange encore d'une certaine manière le Barça, toujours à la recherche d'une diminution de sa masse salariale pour pouvoir inscrire ses prochaines recrues. Si le départ de Coutinho vers Aston Villa va dans ce sens, les Culés espèrent également trouver une porte de sortie pour Samuel Umtiti ou encore Luuk de Jong. Vous l'aurez compris, beaucoup de conditions doivent être réunies mais si toutes les planètes s'alignent dans les prochaines heures, Alvaro Morata pourrait bel et bien débarquer en Catalogne.