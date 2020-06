LOSC : Christophe Galtier revient sur la rumeur OM

Récemment, la rumeur enflait à Marseille : Christophe Galtier pourrait succéder à André Villas-Boas en cas de départ du technicien portugais de l'OM. Sauf que l'entraîneur lusitanien a finalement décidé d'honorer sa dernière année de contrat avec le club phocéen. En parallèle, Christophe Galtier avait pris les devants en clamant sa fidélité au LOSC. Invité du Canal Football Club ce dimanche soir, le coach nordiste a accepté de revenir sur cet épisode qui a enflammé le microcosme du football.

« Bon, déjà il y a une histoire entre Marseille, l'OM, et moi. Il se trouvait que pendant le confinement j'étais à Marseille. Je n'ai jamais souhaité partir de Lille. On a dit que mes agents étaient entrés en contact avec Marseille, c'est un gros mensonge. Et dernier point, je l'ai dit à mon Président, aucune personne de l'OM, ou une personne interposée, n'est venue me solliciter. (...) Je serai Lillois la saison prochaine, point à la ligne, » a ainsi confié Galtier. Une mise au point qui a le mérite d'être clair...