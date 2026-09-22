OM : Daniel Riolo allume Bruno Genesio

Après la nouvelle défaite de l’OM face au PSG (1-2) dans le Classique, Bruno Genesio se retrouve une nouvelle fois au centre des discussions. Alors que l’OM traverse une période très compliquée avec cinq revers consécutifs toutes compétitions confondues et une 17e place en Ligue 1, Daniel Riolo a vivement critiqué la communication de l’entraîneur marseillais sur RMC. « Depuis le 31 août et la fin du suspense du mercato, autour du cas Paixão, je trouve que la communication de Bruno Genesio est catastrophique », a lâché le journaliste dans L’After Foot.

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Riolo estime notamment que le technicien doit prendre une décision claire s’il considère que les promesses de la direction n’ont pas été respectées. « Si t’es un entraîneur de haut niveau et que tu es extrêmement déçu parce qu’on t’a promis quatre signatures (cet été) et qu’elles ne sont pas arrivées, si tu estimes que tu t’es fait arnaquer : tu n’as qu’à partir », a-t-il lancé. Le journaliste craint également que les déclarations répétées de Genesio sur les difficultés de son équipe finissent par toucher son vestiaire : « à force de répéter toutes les semaines que ton équipe est nulle, tu vas commencer à atteindre mentalement tes joueurs aussi. » Riolo est même allé plus loin en envisageant un départ du coach marseillais durant la trêve : « aujourd’hui, il est possible que Genesio ne soit pas là au retour de la trêve. Il est possible qu’il s’en aille. »