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Officiel Trophée des Champions

Trophée des Champions : le groupe du RC Lens, sans Thorgan Hazard suspendu

Par Allan Brevi
1 min.
Thorgan Hazard @Maxppp

Le RC Lens a dévoilé son groupe pour le Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain, ce dimanche soir à 20h45. Un temps incertain en raison d’une gêne à l’adducteur, Odsonne Édouard est finalement bien présent, tout comme Franjo Ivanovic, dernière recrue offensive des Sang et Or. De quoi offrir plusieurs solutions supplémentaires à Dino Toppmöller.

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En revanche, Thorgan Hazard devra encore patienter avant de faire ses débuts avec Lens. L’international belge est toujours suspendu après son carton rouge reçu lors de la dernière journée de la saison passée contre l’Union Saint-Gilloise. À l’inverse, Michał Skóraś et Yacine Titraoui pourraient disputer leurs premières minutes sous leurs nouvelles couleurs.

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