Trophée des Champions : le groupe du RC Lens, sans Thorgan Hazard suspendu

Le RC Lens a dévoilé son groupe pour le Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain, ce dimanche soir à 20h45. Un temps incertain en raison d’une gêne à l’adducteur, Odsonne Édouard est finalement bien présent, tout comme Franjo Ivanovic, dernière recrue offensive des Sang et Or. De quoi offrir plusieurs solutions supplémentaires à Dino Toppmöller.

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Les 𝑺𝒂𝒏𝒈 𝒆𝒕 𝑶𝒓 pour #RCLPSG 📋



Le coach Dino Toppmöller a convoqué un groupe de 2⃣2⃣ joueurs pour affronter le @PSG_inside à Bollaert-Delelis (demain à 20h45), dans le cadre du #TrophéeDesChampions.#RCLPSG pic.twitter.com/oOG9xsXvFl — Racing Club de Lens (@RCLens) August 15, 2026

En revanche, Thorgan Hazard devra encore patienter avant de faire ses débuts avec Lens. L’international belge est toujours suspendu après son carton rouge reçu lors de la dernière journée de la saison passée contre l’Union Saint-Gilloise. À l’inverse, Michał Skóraś et Yacine Titraoui pourraient disputer leurs premières minutes sous leurs nouvelles couleurs.