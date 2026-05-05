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Ligue des Champions

Les réseaux sociaux fustigent l’arbitre d’Arsenal-Atlético

Par Quentin Baty
Arsenal 1-0 Atlético

Au terme d’une demi-finale de Ligue des Champions peu emballante (1-0), c’est Arsenal qui se qualifie en finale pour la première fois depuis 20 ans et affrontera le vainqueur de la confrontation entre le Bayern et le PSG. Si le jeu proposé n’a pas fait lever les foules, les réseaux sociaux fustigent l’arbitrage suite à plusieurs actions jugées en défaveur des Colchoneros.

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