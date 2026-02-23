AC Milan : les images glaçantes de la mâchoire de Ruben Loftus-Cheek

Ruben Loftus-Cheek a été victime d’une lourde blessure lors de la défaite de l’AC Milan face à Parme (1-0). Touché après un choc violent avec le gardien parmesan Edoardo Corvi, le milieu anglais de 30 ans a perdu plusieurs dents et subi une fracture de la mâchoire. Évacué vers l’hôpital, l’ancien joueur de Chelsea a été opéré ce lundi. Après son intervention chirurgicale, Loftus-Cheek a partagé des clichés de son visage avant et après l’opération.

« Ce fut un coup dur, mais le pire est derrière moi. Je remercie sincèrement tout le personnel médical qui m’a soutenu au cours de ces dernières heures avec professionnalisme et attention. Je remercie tout particulièrement tous les fans pour leurs innombrables messages d’amour et de soutien : je les ai lus, je les ai ressentis, et ils m’ont donné une force incroyable. Merci à mes coéquipiers : nous sommes une équipe, nous sommes une famille. Maintenant, allons de l’avant vers nos objectifs, forts et unis. Ensemble », a-t-il également indiqué sur ses réseaux sociaux.