Mateo Del Blanco débarque à Strasbourg

Un nouveau latéral gauche à Strasbourg. Suivi depuis quelque temps maintenant par Strasbourg, Mateo Del Blanco (22 ans) devient un joueur du Racing. Le Club Atlético Unión de Santa Fe, où le joueur était encore sous contrat jusqu’en 2028, a annoncé son transfert en Alsace.

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🆕 El Club Unión informa que Mateo del Blanco fue transferido al Racing Club de Estrasburgo de Francia.

El monto total de la operación asciende a USD 2.850.000 por el 100% de la ficha. pic.twitter.com/gPUD0x2lx9 — Club Atlético Unión (@clubaunion) July 8, 2026

Ce transfert est évalué à 2,4 M€, d’après le club argentin en échange de 100% des droits du joueur. Il s’agit du montant de la clause libératoire. Del Blanco était également dans le viseur de l’OL et de Toulouse. C’est bel et bien en Ligue 1 qu’il poursuit sa carrière, du côté de Strasbourg, qui débute son championnat à Marseille le 21 août.