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FA Cup

FA Cup : Chelsea écrase Port Vale et file en demi-finales

Par Samuel Zemour
1 min.
Andrey Santos sous les couleurs de Chelsea @Maxppp
Chelsea 7-0 Port Vale

Éliminé de la Ligue des Champions et sur une série de quatre défaites consécutives, Chelsea n’a pas encore tout perdu cette saison et reste un prétendant de taille pour la FA Cup. Opposés à Port Vale (D3) lors des quarts de finale, les Londoniens ont tranquillement rempli la mission pour se qualifier. Le défenseur Jorrel Hato a ouvert le score rapidement (2e), avant que João Pedro ne fasse le break après 25 minutes de jeu.

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La formation de Port Vale a ensuite pris l’eau juste avant la pause avec une frappe déviée juste avant la pause (3-0, 42e). En seconde période, Tosin Adarabioyo a accentué le résultat, avant que l’ex-Strasbourgeois Andrey Santos et Estevão ne portent le score à 6-0. Sans trembler, et avec un dernier penalty transformé par Alejandro Garnacho (90e+2), les Blues collent un 7-0 aux Valiants et iront donc en demi-finales de la Cup.

Pub. le - MAJ le
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