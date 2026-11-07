OM : Bruno Genesio raconte le calvaire vécu par Nayef Aguerd

Après une longue période compliquée, Nayef Aguerd semble enfin retrouver son meilleur niveau sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Présent en conférence de presse avant le déplacement sur la pelouse du RC Lens, Bruno Genesio est revenu sur les difficultés traversées par le défenseur marocain, notamment sur le plan mental et physique avant de retrouver un bon niveau. « Il est resté blessé avec une blessure particulière car il ne savait pas quand reprendre. Quand tu as une grosse blessure, et on te dit 6 mois, tu peux savoir quand tu reprends. Lui, il a navigué entre deux eaux avec sa blessure et il ne savait pas quand être remis sur pieds et c’est difficile mentalement. Il a raté une Coupe du monde et ce n’est pas rien dans la carrière d’un joueur. Et il a vécu un départ et un retour car il faut se rappeler qu’il était à la Sociedad cet été et puis il est revenu, il fallait du temps pour revenir à son niveau physique», a expliqué le technicien marseillais.

La suite après cette publicité

Aguerd a également dû prendre le temps de retrouver toutes ses capacités physiques. Un travail salué par Genesio, qui connaît parfaitement le Marocain pour l’avoir déjà entraîné à Rennes. « Je salue tout le travail du staff médical qui a su mettre en place les choses pour le remettre à niveau physiquement. Je le connais bien, je l’ai eu à Rennes, il retrouve ce niveau-là. Il apporte beaucoup. Il a un bon jeu aérien, il va vite, techniquement il ressort proprement le ballon. Il a de l’expérience et c’est utile », a-t-il ajouté, satisfait de retrouver un Aguerd performant.