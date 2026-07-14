France-Espagne : gagnez 166 € sans risque avec une mise de 10 € !

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L’Équipe de France aborde cette demi-finale en pleine confiance grâce à un parcours parfait de 6 victoires consécutives et une solidité défensive retrouvée. Face à elle, l’Espagne s’avance avec la meilleure défense du tournoi mais semble physiquement émoussée après ses qualifications arrachées dans les derniers instants. Portés par un Kylian Mbappé étincelant (8 buts), les Bleus ont l’occasion idéale de prendre leur revanche de l’Euro 2024 et de s’offrir une troisième finale mondiale d’affilée.

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